2019-10-25T13:15:30+03:00
Общество

Уменьшили в два раза: школа на 5-ой просеке в Самаре будет рассчитана только на 600 мест

Такая вместимость будет у первого корпуса заведения, когда построят второй — пока не известно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пока деньги есть только на строительство корпуса на 600 учениковПока деньги есть только на строительство корпуса на 600 учениковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре объявили торги по поиску подрядчика, который проведет проектные и изыскательские работы для строительства школы на 5-ой просеке. Заказчиком выступает департамент градостроительства.

Школу должны возвести на территории бывшей базы отдыха «Мечта» и бывшего спортивно-оздоровительного лагеря «Экономист». Участок этот уже передали в собственность города. Предполагается, что здание будет четырехэтажным. Дети будут учиться там в одну смену. За разработку проекта подрядчику обещают заплатить около 8 млн рублей из городского бюджета.

Напомним, ранее предполагалось, что учебное заведение будет рассчитано на 1500 мест, но теперь называется куда меньшее число — 600 мест. В департаменте градостроительства объяснили, что так произошло из-за нехватки средств и сложного рельефа участка.

- Те средства, которыми мы сегодня располагаем, хватает только на строительство этого объекта – на 600 посещений в смену. Мы планируем разместить этот объект таким образом, чтобы оставалась возможность строительства там потом дополнительного корпуса, - сообщили в твиттере представители ведомства.

Предполагается, что школа будет иметь два корпуса. Пока деньги есть только на строительство первого корпуса на 600 мест в 2020 году. Второй корпус позволит увеличить число учеников как минимум в два раза. Разработка его проекта будет проведена позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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