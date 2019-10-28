2019-10-28T19:58:40+03:00
Общество

Деньги - рабочим, молодым семьям и льготникам: бюджет Самарской области на следующую трехлетку станет еще более социальным

В региональном правительстве обсудили проект главного финансового документа на 2020-2022 годы
Илона МАЙСКАЯ
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В понедельник, 28 октября, прошло расширенное заседание правительства Самарской области, на котором обсуждался проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Пока его составили без учета средств, которые регион получит из федеральной казны. Предполагается, что в будущем году доходы областного бюджета составят 149 млрд 317,5 млн рублей. Основную часть поступлений как и прежде составят налоги.

- Региону необходим продуманный, сбалансированный финансовый документ, который обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед жителями Самарской области и позволит сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях социально-экономического развития, реализуемых в рамках приоритетных национальных проектов, – отметил на заседании губернатор Дмитрий Азаров.

Так, в будущем году планируется выделить доплаты работникам бюджетной сферы, провести с 1 января индексацию заработной платы всем сотрудникам бюджетных учреждений, на 30% увеличить зарплату тренерам, проиндексировать выплаты и доплаты региональным льготникам, ввести новую меру поддержки молодым семьям - при рождении первенца дарить комплект детских принадлежностей на 10 тысяч рублей, направить деньги на улучшение жилищных условий молодых семей, в течение 2020-2022 годов будут направлены средства на обеспечение жильем всех тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Также предусмотрены деньги на поддержку подрастающего поколения, сюда входит создание базовых школ РАН и обеспечение двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в ближайшие годы выделят деньги на строительство и реконструкцию 9 учреждений культуры и 7 детских оздоровительных лагерей. Также важными статьями расходов областного бюджета станут второй этап строительства Фрунзенского моста и дороги в обход Тольятти с мостом через Волгу у села Климовка.

Участники заседания поддержали проект бюджета и рекомендовали направить его в Самарскую губернскую думу. Планируется, что документ будет рассмотрен во втором чтении в начале декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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