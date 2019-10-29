В Самаре арестовали первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-29T16:51:29+03:00

Вчера и сегодня в Железнодорожном суде решали вопрос о том, будут ли фигуранты громкого коррупционного дела на свободе во время следствия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сегодня Железнодорожный районный суд Самары удовлетворил ходатайство следствия об аресте первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина.

Напомним, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере - по версии следствия, он требовал 1,2 млн рублей с руководства компании ООО "Нефтетранс" за то, чтобы без задержек возить их товары по железной дороге.

Деньги передавались двумя частями через посредников. При "полном расчете" между сторонами вдруг появились сотрудники УФСБ России по Самарской области.

Вчера по решению суда были лишены свободы два предполагаемых сообщника Атякина, которые участвовали в деле в качестве посредников. Сергея Филимонова суд отправил под домашний арест, а Владимира Ефимова - в СИЗО.

Сегодня на скамье подсудимых оказался и сам Атякин. Не смотря на его утверждения о том, что он серьезно болен, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его под арест до 27 декабря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/740621" frameborder="0"></iframe> Задержание высокопоставленного железнодорожника в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU