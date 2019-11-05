В Самаре пассажирка пострадала, когда в автобус влетела Приора

СЕГОДНЯ 21:56 2019-11-05T21:56:34+03:00

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В Самаре на улице Победы, в районе Безымянки произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В него на неплохой скорости влетел автомобиль Лада Приора, за рулем которого по данным полиции сидел 33-летний мужчина.

- Авто двигалось со стороны улицы Средне-Садовая в сторону улицы Алексагдра Матросова. Водитель не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

К сожалению, не обошлось и без пострадавших. Медицинская помощь понадобилась женщине-пассажирке 34 лет. Скорее всего, она просто не удержалась на ногах, когда автобус тряхнуло из-за удара. Пассажиры уже давно обсуждают, что новые автобусы Сканиа плохо предназначены для перевозок - ступенька мешает пассажирам удобно устроиться.

По факту ДТП проводится проверка.

К сожалению, это далеко не первое ДТП в последнее время, в котором принимает участие пассажирский транспорт. В конце октября 41 автобус столкнулся с грузовой газелью. 6 октября, автобус того же 41 маршрута врезался в столб на пересечении улиц Ташкентская и Стара-Загора. Тогда пострадали 15 человек

ИСТОЧНИК KP.RU