2019-11-07T16:08:54+03:00
Происшествия

Роспотребнадзор начал проверку аквапарка "Виктория"

Основанием стала жалоба от мамы ребенка, который поранил там ногу
Александра БУДАЕВА
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В аквапарке вроде бы недавно делали ремонт, но каким-то образом за полтора месяца там получили травмы три ребенкаВ аквапарке вроде бы недавно делали ремонт, но каким-то образом за полтора месяца там получили травмы три ребенкаФото: Архив КП
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В Самаре начинается проверка аквапарка "Виктория", основанием стала жалоба от мамы одного из детей.

Напомним, за последнее время там пострадали три ребенка, жалобу в Роспотребнадзор по Самарской области направила мама первого из них: она просила специалистов провести проверку безопасности горок в аквапарке и выяснить, соответствует ли нормам качество воды.

В ведомстве сообщили, что за аттракционами и их техническим состоянием теперь следят не они, что, впрочем, не мешает родителям обратиться в суд, если они считают, что нарушены их права как потребителя.

- В жалобе, кроме прочего, были также вопросы по качеству воды в бассейнах. На этом основании принято решение о проведении административного расследования с отбором проб воды, - сообщила корреспондентам "КП-Самара" главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Самарской области Галиня Хаматшина.

Кто же и когда проверит состояние горки, с которой так неудачно скатились самарские малыши, пока не понятно. Ответ на свой запрос от организации, которой принадлежит аквапарк, корреспонденты "КП-Самара" так и не получили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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