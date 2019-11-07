В Самаре депутат, который мог подкупать экс-главу Фонда капремонта, предстанет перед судом
В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом депутат совета депутатов Промышленного района Минахмет Халиуллов, которого обвиняют в коммерческом подкупе. Напомним, что он оказался замешан в деле экс-главы Фонда капремонта Михаила Архипова и его брата Алексея, которые, как полагают следователи, получали «откаты» от компаний-подрядчиков.
- По версии следствия, депутат с 2017 года по 2018 год, представляя интересы ООО, которое являлось подрядчиком Фонда капремонта по выполнению ремонта многоквартирных домов, передал Алексею Архипову 11,9 млн рублей, а тот, в свою очередь, отдал деньги своему брату. Эти средства предназначались за беспрепятственное перечисление денег по договорам в счет выполненных работ, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Уголовное дело в отношении Минахмета Халиуллова направлено на рассмотрение в Советский районный суд Самары. Что касается Михаила Архипова и его брата, то им предъявлено обвинение в получении коммерческого подкупа и в посредничестве.
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ИСТОЧНИК KP.RU