2019-11-08T15:42:59+03:00
Общество

На самарского губернатора подали в суд из-за конкурса по выбору нового министра культуры

Истцом выступил один из кандидатов на этот пост
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дело рассмотрит Ленинский районный судДело рассмотрит Ленинский районный судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре продолжается эпопея с конкурсом на пост министра культуры региона. Напомним, он был объявлен весной этого года, но достойных кандидатов так и не нашлось. В итоге губернатор сам назначил человека на этот пост. Новым министром культуры стал Борис Илларионов. Однако то, как завершился конкурс, понравилось не всем. Недавно одна из участниц отбора на должность министра — генеральный директор ОТР «Патриот» Диляра Котикова — подала иск в суд.

- 6 ноября в суд поступило дело об оспаривании решений органов государственной власти, - говорится на сайте Ленинского районного суда Самары.

Ответчиками по этому делу выступают губернатор Самарской области и конкурсная комиссия. В четверг, 7 ноября, материалы дела передали судье Фоминой. Сейчас они находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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