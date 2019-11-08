Получили «откаты» на 36 млн рублей: в Самаре отправили в суд дело экс-главы Фонда капремонта и его брата
В Самаре в скором времени предстанут перед судом бывший глава регионального Фонда капитального ремонта Михаил Архипов и его брат Алексей. Они обвиняются в 22 эпизодах коммерческого подкупа и посредничества в коммерческом подкупе.
- Расследование уголовного дела завершено. Оно было направлено для рассмотрения по существу в суд Советского района Самары, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Напомним, Михаила Архипова и его брата задержали в конце июля 2018 года. По версии следствия, бывший глава Фонда капремонта с 2016 по 2018 год через своего посредника (брата) получил от директоров 11 строительных компаний коммерческие подкупы на общую сумму более 36 млн рублей. Деньги предназначались за беспрепятственную приемку работ и перечисление средств в счет оплаты выполненных работ по заключенным договорам.
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ИСТОЧНИК KP.RU