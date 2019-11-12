Стало известно, чем Дед Мороз из Великого Устюга займется в Самаре

СЕГОДНЯ 16:39 2019-11-12T16:41:50+03:00

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В Самару в конце года приедет главный волшебник страны - Дед Мороз из Великого Устюга. По традиции он посетит столицу 63 региона 22 декабря. Как и прежде он побывает в нескольких соцучреждениях города и на площади имени В.В. Куйбышева.

- 22 декабря Дед Мороз посетит социальные учреждения для детей и встретится с самарцами на площади Куйбышева, где будет установлена главная елка города высотой почти 26 метров, а вокруг нее еще 6 елочек, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Отметим, что 1-2 декабря в Самару приедет Дед Мороз от телеканала НТВ, который также посетит детские дома и больницы. А 27 декабря на площади Куйбышева откроет свои двери усадьба самарского Деда Мороза. Там жителей и гостей Самары будут ждать сказочные герои. Также на главной площади обустроят две ледовые площадки: один каток будет для проведения тренировок и другой для массовых катаний.

ИСТОЧНИК KP.RU