2019-11-12T17:58:39+03:00
Общество

Решил вернуться в Новокуйбышевск? Глава регионального минЖКХ Сергей Марков подал в отставку

Сергей Марков направил заявление об увольнении губернатору Дмитрию Азарову
Ольга НОВИКОВААнастасия ФИЛАТОВА
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Сергей Марков трудился в областном правительстве с октября 2018 годаСергей Марков трудился в областном правительстве с октября 2018 годаФото: Архив "КП"
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Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков намерен покинуть свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Как удалось узнать журналисту КП-Самара, он уволился уже три дня назад. По другим сведениями, губернатор еще не подписал заявление. Эксперты ждут Маркова в кресле мэра Новокуйбышевска - возможно, именно сюда он и нацелил свои стопы. Место главы города, откуда пришел в регправительство Марков, освободилось в конце сентября. Владимир Фомин сложил с себя полномочия главы города, а на следующий день он скончался от огнестрельного ранения в грудь. После этого был объявлен конкурс по выбору нового мэра.

Как сообщили во вторник, 12 ноября, в думе Новокуйбышевска, прием документов на участие в конкурсе завершен. На пост градоначальника претендуют семь человек, в том числе и Сергей Марков. Напомним, что чиновник уже занимал должность мэра Новокуйбышевска. Он трудился на этом посту с 2016 года по октябрь 2018 года. После этого его позвали работать в минЖКХ.

Сейчас отрасль ЖКХ в Самарской области ждут не самые приятные изменения. Во-первых, ожидается изменение системы расчетов граждан с тепловиками - по методу альткотельных. Фонд капремонта требует поднять тариф для горожан. А еще депутаты предложили губернатору поднять тарифы ЖКХ в целом на 6,8%. Это больше, чем разрешило Правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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