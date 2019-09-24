Умер экс-мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин: причины смерти, семья, мнения коллег, биография

24 сентября в больнице скончался мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин. Накануне, 23 сентября, депутаты городской думы на заседании согласовали его отставку, причем заявление мужчина подал сам, меньше недели назад. 24 сентября в своем доме в Гранном он покончил с собой. В больницу бывший мэр попал с раной в груди: врачи несколько часов боролись за его жизнь. Скончался Фомин в 8.35 утра. Обнаружила раненного мужа жена, которая зашла к нему в кабинет.

Свои соболезнования по поводу кончины мэра Новокуйбышевска высказал глава региона Дмитрий Азаров. Он написал, что тот заботился о каждом жителе города несмотря на проблемы со здоровьем.

Погибшему было 47 лет Фото: сайт администрации

Мэром Владимир Фомин стал в декабре 2018 года. Коллеги говорят, что сам он к этому не особо стремился, но, по-видимому, других кандидатур не нашлось.

- Я общался с Владимиром Фоминым накануне комиссии по выбору главы Новокуйбышевска. Мне показалось, что он не особо стремился на эту должность. Было видно, что у него есть проблемы со здоровьем. Об этом все давно знали. И на мой взгляд, его уговорили занять эту должность, - вспоминает для журналиста "КП-Самара" Сергей Советкин, который также участвовал в конкурсе на должность главы города.

Причины смерти

Следователи почти не сомневаются, что Владимир Фомин собственноручно прервал свою жизнь. Но другие версии рассматривают. Как сообщили "КП-Самара" следователи, сейчас в жилом доме Фомина и на рабочем месте проходят осмотры. Правоохранительные органы пока догадок не строят, знакомые Фомина и местные жители выдвигают свои версии. Большинство сходится во мнении, что глава города мог покончить с собой из-за болезни. Некоторые СМИ поделились информацией, что причиной могла послужить отставка - якобы Фоминым были недовольны. Однако это мнение представляется странным, ведь глава города сам написал заявление об отставке и наверняка точно знал, что депутаты ему не откажут. Высказывались и мысли, что кроме сердечных заболеваний у бывшего главы города могли найти онкологию.

По словам знакомых, в политику мужчина не рвался

Биография Владимира Фомина, бывшего мэра Новокуйбышевска

Скончавшемуся главе города было 57 лет. Большую часть из них - 20 лет - он проработал на Новокуйбышевском заводе масел и присадок. В 1983 году Фомин закончил Куйбышевский политех, затем получил экономическое образование. Был кандидатом экономических наук. Более 17 лет он был гендиректором Новокуйбышевского НПЗ. По словам коллег, с поста ушел из-за состояния здоровья: перенес инсульт и несколько операций.

В качестве генерального директора сотрудники его очень ценили.

С 2004 по 2014 год был депутатом думы г.о. Новокуйбышевск. Занимался вопросами бюджета и финансов. 4 декабря 2018 года был назначен мэром Новокуйбышевска, на посту он сменил Сергея Маркова, который перешел на работу в областное министерство ЖКХ.

Владимир Фомин был женат, его жена известный в городе эндокринолог. Также у него есть сын.

Согласно данным декларации, размещенной на сайте администрации города, Владимир Фомин был небедным человеком. В 2018 году он заработал чуть больше 5 миллионов рублей, в его собственности - земельный участок в 643 кв.м., квартира площадью 91 кв.м. и еще треть стометровой квартиры. Также у семьи был автомобиль BMW X6M, два квадроцикла, снегоход, моторная лодка, плавательное средство "Майский" и два автоприцепа.