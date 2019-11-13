В Самаре олимпийские чемпионы проведут мастер-классы по боксу для детей

13 Нояб. 23:39 2019-11-13T23:39:27+03:00

Увидеть знаменитых спортсменов можно будет 14 ноября в ТРК «Аврора Молл» и в ТРК «Амбар»

Изменить размер текста: A A

9 ноября в Самаре стартовал Чемпионат России по боксу, участие в нем принимают почти три сотни спортсменов из 58 регионов страны. Имена победителей станут известны 16 ноября.

А 14 ноября жители Самары смогут лично встретиться с олимпийскими чемпионами в этом виде спорта. Олег Саитов, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев, Евгений Тищенко, Рахим Чахкиев, Гайдарбек Гайдарбеков - все они в разное время завоевывали важнейшие в спортивной карьере награды, а сейчас прибыли в Самару.

Уже сегодня они сначала посетят детский дом №1, где проведут для ребят мастер-классы, а потом пообщаются с самарцами в двух торговых центрах города.

Как сообщили в правительстве региона у олимпийских чемпионов 14 ноября с 16:00 до 17:30 запланирован мастер-класс на 4 этаже ТРК «Аврора Молл», а с 19:00 до 20:30 - в ТРК «Амбар» (клуб единоборств «Русичи»).

Руководство обоих торговых центров в соцсетях также сообщает, что в этот день у них пройдут турниры по любительскому боксу. Вход на мероприятие свободный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чемпионат России по боксу 2019 в Самаре: где пройдет, даты, билеты, как попасть

В Самаре с 9 по 16 ноября пройдет чемпионат России по боксу. Рассказываем, как туда попасть и где будут бои (подробнее)

Алексей Тищенко: « Если бы не ушел из спорта – мог стать инвалидом»

На пресс-конференции омский боксер объяснил причины своего ухода из спорта (подробнее)

Боксер Егор Мехонцев: «На ринге с Микки Рурком я старался не бить его»

Как простой уральский парень стал одним из лучших бойцов в мире? Для чего голливудская звезда назвала свою собачку в его честь? Все это узнали наши корреспонденты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU