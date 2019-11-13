2019-11-13T23:39:27+03:00
Спорт

В Самаре олимпийские чемпионы проведут мастер-классы по боксу для детей

Увидеть знаменитых спортсменов можно будет 14 ноября в ТРК «Аврора Молл» и в ТРК «Амбар»
Александра БУДАЕВА
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Евгений Тищенко завоевал золотую медаль на летних Олимпийских играх 2016 годаЕвгений Тищенко завоевал золотую медаль на летних Олимпийских играх 2016 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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9 ноября в Самаре стартовал Чемпионат России по боксу, участие в нем принимают почти три сотни спортсменов из 58 регионов страны. Имена победителей станут известны 16 ноября.

А 14 ноября жители Самары смогут лично встретиться с олимпийскими чемпионами в этом виде спорта. Олег Саитов, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев, Евгений Тищенко, Рахим Чахкиев, Гайдарбек Гайдарбеков - все они в разное время завоевывали важнейшие в спортивной карьере награды, а сейчас прибыли в Самару.

Уже сегодня они сначала посетят детский дом №1, где проведут для ребят мастер-классы, а потом пообщаются с самарцами в двух торговых центрах города.

Как сообщили в правительстве региона у олимпийских чемпионов 14 ноября с 16:00 до 17:30 запланирован мастер-класс на 4 этаже ТРК «Аврора Молл», а с 19:00 до 20:30 - в ТРК «Амбар» (клуб единоборств «Русичи»).

Руководство обоих торговых центров в соцсетях также сообщает, что в этот день у них пройдут турниры по любительскому боксу. Вход на мероприятие свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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