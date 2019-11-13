В Самаре олимпийские чемпионы проведут мастер-классы по боксу для детей
9 ноября в Самаре стартовал Чемпионат России по боксу, участие в нем принимают почти три сотни спортсменов из 58 регионов страны. Имена победителей станут известны 16 ноября.
А 14 ноября жители Самары смогут лично встретиться с олимпийскими чемпионами в этом виде спорта. Олег Саитов, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев, Евгений Тищенко, Рахим Чахкиев, Гайдарбек Гайдарбеков - все они в разное время завоевывали важнейшие в спортивной карьере награды, а сейчас прибыли в Самару.
Уже сегодня они сначала посетят детский дом №1, где проведут для ребят мастер-классы, а потом пообщаются с самарцами в двух торговых центрах города.
Как сообщили в правительстве региона у олимпийских чемпионов 14 ноября с 16:00 до 17:30 запланирован мастер-класс на 4 этаже ТРК «Аврора Молл», а с 19:00 до 20:30 - в ТРК «Амбар» (клуб единоборств «Русичи»).
Руководство обоих торговых центров в соцсетях также сообщает, что в этот день у них пройдут турниры по любительскому боксу. Вход на мероприятие свободный.
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ИСТОЧНИК KP.RU