2019-11-15T08:16:58+03:00
Общество

В Самаре остановили незаконную стройку в районе Центрального автовокзала

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн
Анастасия ФИЛАТОВА
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Незаконная стройка двухэтажного здания ведется с осени 2019 годаНезаконная стройка двухэтажного здания ведется с осени 2019 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре остановили стройку на Московском шоссе в районе Центрального автовокзала, которая, как выяснилось велась незаконно. Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, к которому с жалобами обратились местные жители.

- Пообщался с собственниками земельного участка. Нашел соответствующие аргументы. С 14 ноября стройка остановлена. Прошу жителей держать меня в курсе. Если, не дай Бог, стройка возобновится, сразу же напишите. Не все «соответствующие аргументы» мной пока реализованы, - отметил народный избранник.

Напомним, строительство здания на Московском шоссе стартовало осенью 2019 года. Рабочие уже закончили возводить второй этаж. Что именно там расположится - неизвестно. По предварительным данным, это очередной ресторан сети Макдоналдс, но в компании информацию об этом пока не подтверждают. К слову, в министерстве строительства региона заявили, что разрешение на возведение данного здания они не выдавали, почему же тогда работы не остановили раньше, остается загадкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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