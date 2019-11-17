Участникам дорожного картеля в Самаре грозят реальные сроки

СЕГОДНЯ 09:10 2019-11-17T09:10:24+03:00

Следователи возбудили уголовное дело в отношение компаний, которые сговором выигрывали торги на ремонт дорог

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В Самаре следователи возбудили уголовное дело, фигурантами которого стали компании «Самаратрансстрой» и «Ульяновсктрансстрой». Их ФАС признала виновными в антиконкурентном сговоре. В ведомство обратились представители ОНФ.

- Мы выявили картельный сговор между компаниями, которые участвовали в девяти аукционах на общую сумму более 2,5 миллиарда рублей. ФАС России подтвердила наличие сговора и уже оштрафовала одного из участников на сумму более 28 миллионов рублей, – объяснил КП-Самара координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Приволжском федеральном округе Вадим Нуждин.

Именно решение ФАС, принятое после анализа представленных активистами документов, стало поводом для возбуждения уголовного дела. Эксперты-антимонопольщики выяснили, что компании действительно присылали заявки на участие в торгах с одного IP-адреса. Все их действия были направлены на то, чтобы сохранить максимально высокую цену. В УФАС отметили, что такая работа очень важна:

- Картели в дорожной отрасли – настоящий бич экономики, который наносит существенный финансовый и инфраструктурный ущерб государству, - уточнил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Как объяснил заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов, участникам дорожного картеля может грозить до шести лет лишения свободы. Расследование уголовного дела контролируют представители всех ведомств.

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ИСТОЧНИК KP.RU