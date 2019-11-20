2019-11-20T14:18:46+03:00
Спорт

Карен Дохоян приедет на празднование 15-летия «бронзы» «Крыльев Советов»

Мероприятие пройдет 8 декабря
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Пока в клубе объявили только двух участников праздника – кроме Дохояна (на фото) в Самару должен прилететь Робертас Пошкус.Пока в клубе объявили только двух участников праздника – кроме Дохояна (на фото) в Самару должен прилететь Робертас Пошкус.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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На празднование 15-летия бронзовых медалей чемпионата России «Крыльев Советов» приедет экс-защитник самарцев Карен Дохоян. Мероприятие пройдет 8 декабря в ресторане «Максимилианс». На праздник смогут попасть болельщики, у которых есть абонемент.

- Всё, что связано с «Крыльями», для меня – родное. Я провел в этом клубе 7 лет, обрел там много друзей, поэтому всегда буду вспоминать Самару только с теплотой, - приводит слова Дохояна пресс-служба «КС». - Именно «Крылья» дали мне путь в большой футбол. Когда приезжал на 75-летний юбилей клуба, вышел на поле стадиона «Металлург» и сразу перед глазами пролетели те мгновения. Этот стадион хранит множество историй и воспоминаний. Что там творилось в те времена! Болельщики своей поддержкой гнали нас на подвиги, а мы побеждали, чтобы порадовать их. Меня до сих пор на каждом шагу узнают болельщики, когда возвращаюсь в Самару. Значит мы что-то сделали для города, что-то дали болельщикам, оставили о себе память.

Напомним, чтобы принять участие в празднике, надо прислать заявку на электронную почту v.zimnukov@ks-samara.com до 12:00 1 декабря. В письме необходимо указать ФИО, телефон и номер сезонного абонемента. На мероприятие приедут и другие игроки «Крыльев». Пока в клубе объявили только двух участников праздника – кроме Дохояна в Самару должен прилететь Робертас Пошкус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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