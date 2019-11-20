Бывшую сотрудницу Роспотребнадзора за получения взятки оштрафовали на два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-20T14:35:04+03:00

25 тысяч из 60 были перечислены еще кому-то Фото: Ольга БАТОВА

При этом от предпринимателя она получила 60 тысяч рублей, причем часть денег перенаправила еще кому-то

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В Самаре огласили обвинительный приговор Наталье П. - бывшей сотруднице Роспотребнадзора, которую поймали на получении взятки.

- По версии следствия, 15 ноября прошлого года она получила 60 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя, который торговал меховыми изделиями недалеко от Кирилло-Мефодиевского собора на ул.Ново-Садовой, за то, чтобы не организовывать внеплановую проверку его небольшого бизнеса, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района Самары.

Интересно, что после получения взятки 25 тысяч рублей были перечислены третьему лицу - по этому факту расследование до сих пор продолжается.

Что же касается Натальи, то ее задержали, а в октябре этого года отправили под суд по обвинению в получении взятки. Недавно ее признали виновной и приговорили к штрафу в размере два млн рублей и запретом на протяжении трех лет работать на госслужбе.

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ИСТОЧНИК KP.RU