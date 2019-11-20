Вторая машина за день: в Самаре на улице XXII Партсъезда с горел Ford Focus

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-20T15:04:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Улица XXII Партсъезда в Самаре на этой неделе стала местом притяжения огня. Вечером во вторник, 19 ноября, там горели сараи в подвале одного из домов, а в среду, 20 ноября, полыхала фура. Также сегодня на улице XXII Партсъезда вспыхнула легковушка.

- Загорелся автомобиль Ford Focus. Больше всего у машины пострадала задняя часть. Пожар вроде бы начался со стороны багажника, - сообщили в соцсетях очевидцы.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и медики скорой помощи. Пострадал ли кто-нибудь, пока не известно. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU