Самарская область вышла на первое место в России по числу юнармейцев

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-21T11:33:29+03:00

Только в этом году ряды этого военно-патриотического движения пополнили около 30 тысяч юных самарцев

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Молодежь Самарской области продолжает активно пополнять ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Только в этом году туда вступили около 30 тысяч юношей и девушек в возрасте от 8 до 17 лет.

- За год численность юнармейцев в Самарской области увеличилось в 20 раз. Это говорит о том, что каждый десятый ученик школ является членом этого общественного движения. Регион вышел на первое место в России по количеству юнармейцев, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, что в этом году юнармейцы впервые приняли участие в Параде Памяти на площади имени В.В. Куйбышева. Кроме того, они провели в регионе около 130 мини-парадов для тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые не смогли приехать 7 ноября на главную площадь Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU