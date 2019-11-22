Назвали Ванечкой: спасенный с обмелевшего озера лебедь осваивается в Самарском зоопарке

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-22T12:00:04+03:00

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В Самарском зоопарке вовсю обживается новый питомец — белоснежный лебедь, которого в начале ноября спасли с обмелевшего озера в Борском районе. Ему уже дали имя — Ванечка.

- Лебедь уже освоился в компании дружелюбной уточки и шумной стаи веселых воробьев. Скучно ему не бывает. Вольер его достаточной просторный и чистый. У Ванечки хороший аппетит, а еще он очень любит слушать, как с ним разговаривают, - поделилась в соцсетях одна из самарчанок, которая переживала за судьбу одинокого и замерзающего лебедя.

Напомним, что птицу, которая все никак не может улететь с озера Казанка в селе Борское, местные жители заметили в начале октября. Примерно спустя месяц нашлись добровольцы, которые вывели лебедя на сушу, а потом доставили в Самару. Приютить спасенную птицу согласились сотрудники зоопарка.

Лебедь обживает вольер вместе с уточкой и ватагой воробьевФото: vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU