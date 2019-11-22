Стало известно, когда в Самаре займутся восстановлением здания бывшего кинотеатра «Юность»

СЕГОДНЯ 14:11 2019-11-22T14:15:40+03:00

Некогда знаковое для горожан место уже давно находится в полуразрушенном состоянии

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В департаменте градостроительства Самары рассказали о планах по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Юность», которое находится на улице Ново-Вокзальной. По словам чиновников, к работам планируется приступить только где-то через год.

- Принято решение разместить в данном здании специализированную детскую школу искусств. Сейчас департамент культуры Самары разрабатывает плановое задание на объект. После того, как оно будет готово, мы приступим к разработке проектно-сметной документации, - сообщили в твиттере представители депстроя.

Строительные работы в здании запланированы на 2021 год, вот только местные жители сомневаются, что оно «доживет» до этого времени.

- До 2021 года там, даст Бог, останется пара кирпичиков, - переживают горожане.

Напомним, что здание бывшего кинотеатра «Юность» уже давно находится в заброшенном состоянии. Кто-то там уже выбил все окна, а в октябре в здании горел мусор. Также там частенько устраивают посиделки подростки. В депстрое заверили, что до конца года окна и двери «Юности» закроют щитами, а также выставят вокруг здания забор.

ИСТОЧНИК KP.RU