Жителя Тольятти за истязание и убийство дочери просят посадить на 22 года

СЕГОДНЯ 14:25 2019-11-22T14:25:07+03:00

Погибшей девочке не было и полутора лет

Изменить размер текста: A A

В Самарском областном суде состоялись судебные прения по уголовному делу об убийстве маленькой девочки, которой на момент гибели не было и полутора лет.

Напомним, малышка росла в неблагополучной семье. В ночь 29 на 30 ноября прошлого года ее мать где-то отмечала свой день рождения, дома девочка осталась с отцом. Тот был пьян, его очень раздражал плач голодного и покинутого младенца. На суде он сказал, что один раз уронил ребенка, а потом упал вместе с ней. Но следователи насчитали на теле ребенка более 20 следов от разнообразных ударов.

Как ранее рассказывала корреспонденту "КП-Самара" прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля, отцу - Федору Ефименко - следствие вменило совершение трех преступлений: ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, истязание и убийство малолетнего в беспомощном состоянии.

Сегодня гособвинение запросило для него наказание в виде 22 лет колонии строгого режима: 18 - за убийство, четыре - за истязание и еще два - за неисполнение родительских обязанностей.

Приговор Федору Ефименко суд готовится огласить на следующей неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Дочь укусила и я бросил ее на кровать»: житель Тольятти рассказал, как убивал младенца

Подсудимый утверждает, что любил дочь, но за многочасовое заседание лишь раз назвал ее по имени (подробнее)

Бил головой о раковину: жителя Тольятти судят за истязание и убийство дочери

Малышке не было и двух лет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU