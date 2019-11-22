2019-11-22T14:25:07+03:00
Происшествия

Жителя Тольятти за истязание и убийство дочери просят посадить на 22 года

Погибшей девочке не было и полутора лет
Александра БУДАЕВА
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Маленькую девочку запросто оставляли в кроватке и квартире абсолютно однуМаленькую девочку запросто оставляли в кроватке и квартире абсолютно однуФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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В Самарском областном суде состоялись судебные прения по уголовному делу об убийстве маленькой девочки, которой на момент гибели не было и полутора лет.

Напомним, малышка росла в неблагополучной семье. В ночь 29 на 30 ноября прошлого года ее мать где-то отмечала свой день рождения, дома девочка осталась с отцом. Тот был пьян, его очень раздражал плач голодного и покинутого младенца. На суде он сказал, что один раз уронил ребенка, а потом упал вместе с ней. Но следователи насчитали на теле ребенка более 20 следов от разнообразных ударов.

Как ранее рассказывала корреспонденту "КП-Самара" прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля, отцу - Федору Ефименко - следствие вменило совершение трех преступлений: ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, истязание и убийство малолетнего в беспомощном состоянии.

Сегодня гособвинение запросило для него наказание в виде 22 лет колонии строгого режима: 18 - за убийство, четыре - за истязание и еще два - за неисполнение родительских обязанностей.

Приговор Федору Ефименко суд готовится огласить на следующей неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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