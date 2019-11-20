«Дочь укусила и я бросил ее на кровать»: житель Тольятти рассказал, как убивал младенца

Не повезло с родителями

Маленькая Настя (имя изменено. Прим.автора) родилась 9 июня 2017 года, но родительской любви и ласки на ее долю перепала не особенно много. Тревогу забили соседи молодых людей: в доме вроде был младенец, но вместо детского питания в пакетах у Федора и его жены был сплошь алкоголь.

Полиция поставила семейство на учет. Малышка в полгода по развитию была на уровне трехмесячного младенца. Худенькая, бледная, тихая. Но никто не посмотрел на нее внимательно и не попытался заглянуть ей под одежку – возможно, уже тогда надзорные органы могли бы увидеть синяки и предотвратить трагедию.

Время шло, а «воспитание» ребенка становилось все более жестким, даже жестоким. Синяки, ссадины, гематомы, сломанная ключица. По словам свидетелей, отец мог сильно тряхнуть ее так, что голова моталась из стороны в сторону, а мог поднять ее за одну ногу, говорили, что он даже бил ее головой о раковину.

Однажды брат матери ребенка позвонил в полицию и заявил о жестоком обращении с ребенком. В дом пришли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Но для Насти все осталось по-прежнему.

В ночь с 29 на 30 ноября малышка осталась один на один со своим отцом. Мама Оля (Имя изменено. Прим.автора) где-то праздновала свой день рождения, папа Федор был пьян. Что именно он делал с Настей, следствию установить удалось лишь предположительно. Однако эксперты впоследствии насчитали на ее теле не менее двух десятков ударов. Самые тяжелые пришлись по голове. На следующий день, когда дядя девочки вызвал ей «Скорую помощь», она уже едва дышала:

- Слабое биение сердца удалось зафиксировать только с помощью приборов, - рассказали медики. – Мама девочки, когда появилась в квартире, была еще пьяна, она даже не подошла к малышке. А всю дорогу в больницу спрашивала не как ее состояние, а что же теперь будет и что им с мужем грозит.

Спасти Настю не удалось, под суд отдали ее отца – Федора Ефименко. Ему вменили три статьи: ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, истязание и убийство малолетнего в беспомощном состоянии. Ни по одному из пунктов своей вины он не признал.

Подсудимому грозит пожизненное лишение свободыФото: Александра БУДАЕВА

«Дочь была для меня всем»

Сегодня Федор Ефименко рассказал суду свою версию произошедшего в ту ночь. Он признал, что был пьян и плач дочери его раздражал.

- Мы поругались с женой по телефону, от нашего разговора на повышенных тонах проснулся ребенок. Я подошел к дочери, ее памперс был полный, - вспоминал события Ефименко. – Я ее поднял, но, видимо, взял не слишком аккуратно, она упала и ударилась головой о бортик кровати. Я ее укачал, она уснула. Я тоже.

Второй раз малышка проснулась уже глубокой ночью. Так как от нее уже ощутимо пахло, отец решил ее все же помыть.

- Я понес ее ванную, но споткнулся на пороге и упал на нее всей массой тела. Возможно, тогда она и получила те травмы, про которые вы говорите, но мне показалось, что я ее не изувечил - объяснял подсудимый гособвинителю, что произошло. – Наутро я к ней особенно не приглядывался, она была бледненькая, но вроде бы спокойно спала на спине. Я собрался и ушел на работу.

По пути он позвонил жене, сказал, что дочери, возможно, нужна помощь медиков. Первым в квартиру вернулись не мама или папа, а дядя ребенка – он-то и вызвал «Скорую помощь». По словам полицейских, которые прибыли на место происшествия, папа заявился домой под вечер пьяный.

- Я признаю, что не уделял ей много времени, я был занят тем, что зарабатывал деньги, - заявил сегодня в суде Ефименко на вопрос, признает ли он свою вину. – Но я никогда не был с ней жесток, жена и дочь – все, что у меня было, я не желал никому смерти.

Неоправданная жестокость

Между тем, за все время судебного заседания молодой отец лишь один раз назвал свою дочь по имени, все остальное время говорил о ней «ребенок» или «дочь». Сожалел о трагической гибели ребенка, кажется, больше всех, дядя - он единственный, кто называл ее «Настенька». Он же отметил, что кровь на лице малышки увидел сразу.

Сегодня суде огласили показания, которые Федор Ефименко давал в самом начале следствия: там он подробно рассказывал, как реагировал на раздражающий плач дочери. Сначала пару раз ударил ее по лицу, потом поднял ее двумя руками над кроваткой и с силой бросил вниз так, что малышка ударилась головой о деревянный бортик. Сегодня подсудимый заявил, что все это – неправда.

Однако и мама ребенка, согласно показаниям свидетелей, была немногим лучше: близкая подруга семьи в суде рассказывала о некоторых случаях неоправданной жестокости, которые она видела своими глазами.

Как сообщила корреспондентам «КП-Самара» прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля, мама погибшей девочки в суде отказалась давать показания, воспользовавшись 51-ой статьей Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. Но ранее следователям она объясняла: синяки на теле дочки она видела, но на мужа никуда не жаловалась, потому что боялась, что у них отберут ребенка.

Во время расследования этого уголовного дела следователь просил руководство тольяттинской полиции обратить внимание на работу сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, которая выглядела не слишком эффективной: семья состояла на учете, но от трагедии маленькую Настю это не уберегло.

Ее отцу, Федору Ефименко, теперь грозит самое суровое наказание: гособвинение еще не озвучило, какого наказания он «достоин», но санкции статьи, по которым ему предъявлено обвинение, предусматривают даже пожизненное лишение свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре трехлетнюю малышку забили до смерти в «воспитательных целях»?

Отчим девочки признался в суде, что «частично наносил удары» (подробнее)

Забил до смерти за то, что не дошла до туалета? В Тольятти расследуют зверское убийство 2-летней девочки

По подозрению в расправе задержали отчима погибшей, мамы в момент трагедии не было дома (подробнее)

«Он безумно их любил!»: в Самаре мужчина убил онкобольную жену, двухлетнюю дочь и покончил с собой

Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла на улице Клинической (подробнее)