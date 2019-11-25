2019-11-25T10:24:47+03:00
Общество

Сделали поворот направо: самарец снял с воздуха очередной этап строительства Фрунзенского моста

До конца 2019 года по мосту запустят движение транспорта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Рабочие обустраивают один из съездов с Фрунзенского мостаРабочие обустраивают один из съездов с Фрунзенского мостаФото: Скриншот с видео
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В Самаре близится к завершению одна из главных строек региона — возведение первой очереди Фрунзенского моста. Рабочие уже уложили там асфальт и нанесли разметку, а сейчас занимаются обустройством съездов с моста. Один из них почти готов. Недавно очередной этап работ с высоты птичьего полета заснял один из местных жителей.

- Вот шустрые! Уже сделали поворот направо! А мост-то монументально смотрится, этакий крепыш. Такой и 100 лет простоит без проблем, - комментируют самарцы ролик.

Напомним, что движение по мосту должны запустить до конца 2019 года. Ранее министр транспорта региона Иван Пивкин сообщал, что в этом году проезд по мосту будет осуществляться с выходом на улицу Фрунзе, а в 2020 году — на соседние улицы, в том числе и на улицу Самарскую.

Строительство съезда с Фрунзенского моста в Самаре.Видео: Евгений Щекин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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