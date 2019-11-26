Сергей Семенов, ставший правозащитником после изнасилования Шурыгиной, пытается помочь сидельцу из Димитровграда

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-26T11:07:18+03:00

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Сергей Семенов из Ульяновска, ставший популярным после скандальной истории с изнасилованием Дианы Шурыгиной, снова в центре внимания. Федеральные СМИ внезапно узнали, что он уже почти год занимается правозащитной деятельностью в Самаре. Вместе с адвокатом Сергеем Хальченко молодой человек пытается помочь тем, кто столкнулся с беззаконием. Подробнее о том, как действует дуэт, читайте в материале "КП-Самара", который мы публиковали еще в марте.

Среди актуальных для Семенова дел - неоднозначное изнасилованием пьяной школьницы в Нижнем Новгороде, за которое осудили двоих молодых людей, а также помощь сидельцу из Димитровграда.

- Мужчина с Украины еще при СССР или в девяностых получил условный срок за кражу. Спустя 13 лет его за это же преступление "закрывают", мотивируя тем, что он был в розыске. Хотя все документы у него есть, он много раз пересекал границу России-Украины, о лишении свободы речи не шло, - делится с "Комсомолкой" Сергей.

Информация об этом мужчине поступила Семенову через социальные сети - именно там он получает жалобы от людей. Осужденный, про которого рассказал Сергей, сидит в Димитровграде. Начинающий правозащитник сейчас разбирается в материалах по его делу и думает, какую помощь здесь можно оказать.

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ИСТОЧНИК KP.RU