2019-11-26T11:24:17+03:00
Общество

Военный госпиталь открестился от причастности к массовому отключению газа в Самаре

Сотрудники учреждения утверждают, что никогда не препятствовали проверкам газовиков
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Из-за неисправности на сетях более 13 тысячам самарцев пришлось несколько часов сидеть без газаИз-за неисправности на сетях более 13 тысячам самарцев пришлось несколько часов сидеть без газаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В военном госпитале на улице Невской в Самаре, на территории которого нашли неисправность газового оборудования, опровергли свою причастность к аварии с отключением газа в 156 жилых домах в Октябрьском районе. Представители учреждения заявили, что они никогда не мешали газовикам проводить проверки.

- В книге учета посетителей военного госпиталя зафиксированы все случаи посещения территории сотрудниками обслуживающей организации. В ноябре они заезжали несколько раз: 12, 14, 19, 20, 21 числа, а также в день аварии — 25 ноября с 11:55, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в учреждении.

Напомним, коммунальная авария произошла в понедельник, 25 ноября, в первой половине дня. Без газа остались более 13 тысяч человек. Неисправность на сетях удалось устранить в течение нескольких часов, в итоге газ в дома жителей Октябрьского района вернули уже к вечеру. На оперативном совещании с участием губернатора стало известно, что ЧП могло произойти из-за того, что сотрудники госпиталя якобы не пустили на свою территорию газовиков для проведения проверки. Дмитрий Азаров поручил разобраться в этой ситуации и наказать виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре мужчина решил перейти дорогу на "красный" и попал в больницу
В Самаре чиновникам предложили давать пенсии за выслугу лет раньше достижения пенсионного возраста
В Самаре железнодорожница брала взятки с проводников за допуск к рейсам
В Самаре пройдет ювелирная выставка «Самарская жемчужина»
Не пропустил при повороте: подробности ДТП с участием трамвая и Audi на Ташкентской в Самаре
Заделают швы и устранят течь: в Самаре проведут ремонт на станции метро «Победа»
«Выла и водила твердым по двери»: соседка-старушка несколько часов «не выпускала» самарчанку из квартиры
Свидетеля обвинения экс-руководителя СГ "Компаньон" сдал слишком самостоятельный мобильный телефон
Сергей Семенов, ставший правозащитником после изнасилования Шурыгиной, пытается помочь сидельцу из Димитровграда
"Протащил метров 15": в Самаре на Ташкентской трамвай протаранил Audi
В Самаре в «Мягком кинотеатре» пройдет предпоказ триллера «Тварь»
Маньяк Олег Рыльков предстанет перед судом за убийство двух девочек в 90-х годах в Самарской области
В Самаре прокуратура «заставила» гипермаркет «Лента» в ТЦ «Гудок» стать более пожаробезопасным
Девушек Самарской области приглашают на кастинги конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Самара»
В Самару весной 2020 года из Мытищ привезут новый поезд метро