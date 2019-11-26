Военный госпиталь открестился от причастности к массовому отключению газа в Самаре

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-26T11:24:17+03:00

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В военном госпитале на улице Невской в Самаре, на территории которого нашли неисправность газового оборудования, опровергли свою причастность к аварии с отключением газа в 156 жилых домах в Октябрьском районе. Представители учреждения заявили, что они никогда не мешали газовикам проводить проверки.

- В книге учета посетителей военного госпиталя зафиксированы все случаи посещения территории сотрудниками обслуживающей организации. В ноябре они заезжали несколько раз: 12, 14, 19, 20, 21 числа, а также в день аварии — 25 ноября с 11:55, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в учреждении.

Напомним, коммунальная авария произошла в понедельник, 25 ноября, в первой половине дня. Без газа остались более 13 тысяч человек. Неисправность на сетях удалось устранить в течение нескольких часов, в итоге газ в дома жителей Октябрьского района вернули уже к вечеру. На оперативном совещании с участием губернатора стало известно, что ЧП могло произойти из-за того, что сотрудники госпиталя якобы не пустили на свою территорию газовиков для проведения проверки. Дмитрий Азаров поручил разобраться в этой ситуации и наказать виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU