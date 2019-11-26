2019-11-26T21:31:31+03:00
Общество

Дмитрий Азаров призвал женщин Самарской области рожать раньше

Глава региона сослался на советы врачей.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По словам губернатора, в регионе наблюдается снижение количества женщин, способных рожать.По словам губернатора, в регионе наблюдается снижение количества женщин, способных рожать.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал женщин региона рожать первых детей раньше. По словам главы области, раньше 25-летних женщин считали старородящими, сейчас жительницы Самарского региона решаются завести первого ребенка еще позже.

- Медики советуют решаться на роды раньше 28,5 лет. Раньше, в советские годы, женщин, которые рожали в 25, считали старородящими. Сейчас в Самарской области первого ребенка стали рожать еще позже. Хотелось бы, чтобы этот возраст был пониже 28,5 лет, - сказал Дмитрий Азаров в эфире телеканала «Россия 24».

По словам губернатора, в регионе наблюдается снижение количества женщин, способных рожать.

Напомним, ранее стало известно, что минздрав Самарской области предлагает частным клиникам перестать делать аборты. Власти региона хотят, чтобы прерывание беременности делали только в государственных клиниках. Однако перед процедурой с женщиной, решившейся на аборт, будут беседовать психологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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