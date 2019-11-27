В Самаре владелец снесенного рынка на улице Авроры подал в суд на пристава

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-27T16:00:21+03:00

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В Самаре собственник снесенного рынка на улице Авроры — ООО «Спарта» — подал иск в арбитражный суд против пристава-исполнителя ОСП Советского района. Компания посчитала его действия незаконными. В частности, он не дал организации 10 дней на то, чтобы обжаловать решение суда о демонтаже торговых павильонов.

Суд принял иск, но оставил его без движения. Как отмечают служители Фемиды в своем решении, сделано это было из-за того, что компания «Спарта» нарушила правила предъявления искового заявления.

Собственнику бывшего рынка предложили устранить все недочеты и не позднее 18 декабря предоставить в суд все необходимые документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU