От сноса спасен! Из дома в Самаре, где происходило "стояние Зои", сделают музей

СЕГОДНЯ 22:41 2019-11-27T22:41:18+03:00

Об этом сообщил в своем твиттере депутат госдумы Александр Хинштейн

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Дом в Самаре, который связан с легендой о "стоянии Зои", решили не сносить. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что на встрече с жителями собственник дома и участка господин Кузнецов согласился передать все это властям. Здесь будет организован музей.

- Накануне такую позицию мы согласовали с Дмитрием Азаровым, - сообщил Александр Хинштейн.

Напомню, что судьбой здания, связанного с одной из самых ярких легенд Самары, обеспокоились жители соседних домов. Здание попало под удар из-за строительства многоэтажки рядом. Но на публичных слушаниях жители были настроены отрицательно.

Вопросом занялся Александр Хинштейн. Теперь в здании должен появиться музей.

Кстати, сама легенда вызывала много споров на протяжении долгого времени. Самарцы не раз обсуждали подлинность этого события. Кроме того, не все согласны с тем, что дом стоит оставить.

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ИСТОЧНИК KP.RU