Чиновники объяснили причину вырубки деревьев на 5-ой просеке в Самаре

СЕГОДНЯ 08:15 2019-11-28T08:18:22+03:00

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Глава Октябрьского района Самары Александр Кузнецов рассказал, зачем рубили деревья на 5-ой просеке в среду, 27 ноября. Напомним, местные жители заподозрили, что эти работы ведутся незаконно и добились того, чтобы их приостановили. Причина спила деревьев оказалась прозаична - это делали в рамках подготовки к строительству новой школы на 600 мест.

- На территориях баз "Экономист" и "Мечта" растут деревья. Нельзя построить школу, не срубив их. Это обсуждалось с самого начала. Порубочный билет выдан мною в рамках действующего законодательства по запросу департамента управления имуществом для того, чтобы освободить площадку под школу, - сообщил в твиттере Александр Кузнецов.

Также глава районной администрации отметил, что никакая жилая застройка на территории этих двух турбаз вестись не будет. Школа расположится на двух данных участках. Предполагается, что первый корпус на 600 мест будет построен в следующем году, а потом будет возведен второй корпус. Каким будет здание и в какие сроки оно будет построено, в пятницу, 29 ноября, сообщит министерство строительства Самарской области.

Что касается сжигания веток и спила деревьев, не предусмотренных порубочным билетом, то чиновник отметил, что разрешения на это не выдавалось. По данному факту будет проведена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU