2019-12-01T22:41:44+03:00
Общество

Совсем оголодали, бедные! Тольяттинцы в Черную пятницу выстроились в километровую очередь за мясом

В одном из крупных супермаркетов пообещали скидки на мясо до 12 ночи. Это заставило людей стоять в очереди по три часа и больше
Анастасия МЫШКИНА
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Люди выстроились в очередьЛюди выстроились в очередь
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В Тольятти в черную пятницу жители рванули не за лишним телевизором или смартфоном, а за мясом. Самые большие очереди, по свидетельству очевидцев, скопились в магазинах одной из сетей, где объявили скидки на мясо. Причем в процессе выяснилось, что акция закончится в 24.00. То есть времени было не так много. Выяснилось, что один этот факт способен сделать из адекватных людей настоящих бойцов. В очередях начались споры и скандалы.

- Акции, например, на мясо, заканчивались в 24 ч, а очередь предполагалось выстоять ещё 2-3 часа. Многие не выдерживали и бросали корзины с продуктами и уходили, - рассказывает жительница города Людмила.

Уходили не все. Кто-то ругался до последнего, пытался прорваться в начало очереди. Местные жители отмечают, что скидки были не так уж и велики, но все равно желающих сэкономить пусть и 300 рублей оказалось очень много, они даже предпочла поход в магазин ночному сну.

- В таком поведении нет ничего удивительного. Человек - по сути своей охотник. Ему нужны победы, возможность одержать верх. И маркетологи пользуются этой человеческой страстью. Любая, даже минимальная скидка на товар, и он становится необыкновенно желанным. Бороться с этим можно и нужно, для этого стоит найти другие методы получить удовольствие и выброс адреналина, - советует психолог Анна Соловьева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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