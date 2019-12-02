Самарцев зовут на открытие первого культурного пространства на Металлурге

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-02T15:05:21+03:00

Культурное пространство решили открыть в одной из библиотек района Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Посетителям обещают рассказать об истории и развитии одного из знаковых районов города

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Проект жительницы Самары Татьяны Поповой по окультуриванию Металлурга все-таки воплотился в жизнь. Открытие культурного пространства «Твой Металлург» состоится уже в это воскресенье, 8 декабря.

- Будет два лектора: краевед, журналист, экскурсовод Андрей Артемов и колумнист Рома Ежевичкин. Они расскажут об истории создания и развития Металлурга и о романтике 50-60-х годов. Гостям можно будет задавать вопросы и пообщаться с ними в перерыве, - рассказала Татьяна.

Открытие культурного пространства пройдет в библиотеке № 15 на улице Республиканской, 59, за ТЦ «Октябрь». Начало в 15:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU