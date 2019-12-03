Полицейские рассказали об исчезновении "аллеи дорожных знаков" в Похвистнево

3 Дек. 21:44 2019-12-03T21:44:17+03:00

Теперь дорожных знаков на участке почти нет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Полицейские прокомментировали исчезновение 38 дорожных знаков в Похвистнево. Напомним, что они стояли вдоль дороги на отрезке в 400 метров.

- Поступило обращение от жителей города об установке этих знаков. Сотрудники УГИБДД ГУ МВД провели выездную проверку, по результатам которой выявили нарушения требований национальных стандартов в области безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Стражи порядка выдали владельцу автодороги предписание с требованием демонтировать эти столбы. По состоянию на 16-00 3 декабря оно было исполнено в полном объеме.

Напомним, что знаки были установлены на похвистневском мосту, а также на повороте с ул.Мира. У жителей они вызывали не только улыбку, но и недоумение.

ИСТОЧНИК KP.RU