2019-12-03T21:44:17+03:00
Общество

Полицейские рассказали об исчезновении "аллеи дорожных знаков" в Похвистнево

Стражи порядка отреагировали на многочисленные жалобы жителей
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Теперь дорожных знаков на участке почти нетТеперь дорожных знаков на участке почти нетФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Полицейские прокомментировали исчезновение 38 дорожных знаков в Похвистнево. Напомним, что они стояли вдоль дороги на отрезке в 400 метров.

- Поступило обращение от жителей города об установке этих знаков. Сотрудники УГИБДД ГУ МВД провели выездную проверку, по результатам которой выявили нарушения требований национальных стандартов в области безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Стражи порядка выдали владельцу автодороги предписание с требованием демонтировать эти столбы. По состоянию на 16-00 3 декабря оно было исполнено в полном объеме.

Напомним, что знаки были установлены на похвистневском мосту, а также на повороте с ул.Мира. У жителей они вызывали не только улыбку, но и недоумение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Азаров обсудил с Валентиной Матвиенко социально-экономическое развитие Самарской области
В Самаре неизвестный в маске прямо в вагоне трамвая набросился на кондуктора и пытался отобрать у нее сумку
В Самарской области уголовник зарезал пенсионера и поджег его тело
В центре Самары появятся 6867 парковочных мест по цене 30 рублей в час и выше
В Тольятти неизвестный украл слепого пуделя и оставил его хозяевам страшную записку
Горожане выступили против того, чтобы территорию около ЦУМ "Самара" застроили высотками и ТЦ
В Самаре и области тариф на вывоз мусора будут ежегодно повышать
Самару в ближайшие два дня накроет снегопад, власти заявляют о своей готовности к нему
В Самаре откроют центр для волонтеров, которые будут работать на событиях международного уровня
«Балтика 0» стала лауреатом премией в области импортозамещения «Приоритет»
В Самарской области ищут пропавшую 15-летнюю девушку в серебристом пуховике и серых уггах
Защитят от застройки: парку 60-летия Советской власти в Самаре присвоят статус рекреационной зоны
В Самаре мужчина вспомнил о долге по алиментам только после запрета на выезд за границу
В Самаре нашли подрядчика для строительства нового моста через реку Сок
Программы самарского телеканала начали транслировать на Общественном телевидении России
В аэропорту Самары из-за состояния пассажира экстренно сел самолет «Бухара — Москва»
Рядом с мусорным полигоном под Самарой могут создать тепличное хозяйство
В Похвистнево в неизвестном направлении исчезло кладбище дорожных знаков
Мама убитого в тольяттинском кафе дзюдоиста считает, что правоохранители покрывают преступников