Дмитрий Азаров рассказал, когда в Самаре начнут реконструировать цирк

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-04T10:48:53+03:00

Работы по реконструкции цирка должны стартовать в следующем году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Планы по обновлению здания власти вынашивают уже давно

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Самарские власти вернулись к идее реконструкции цирка имени Олега Попова на улице Молодогвардейской. Планируется, что работы там начнутся в следующем году. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Самарской области Димитрия Азарова и министра культуры РФ Владимира Мединского в Москве.

- Могу уже сейчас с уверенностью сказать, что в 2020 году мы начинаем реконструкцию самарского цирка, - заявил глава региона, отметив, что в планах у правительства также — второй этап реконструкции театра «СамАРТ», подготовка к открытию филиала Третьяковской галереи и многое другое.

Напомним, что здание цирка в Самаре собирались привести в порядок перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Потом этот срок неоднократно переносился, а затем средства, заложенные на реконструкцию цирка, отозвали.

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ИСТОЧНИК KP.RU