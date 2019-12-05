2019-12-05T17:37:31+03:00
Общество

Журналист из Похвистнево считает, что раскрыть тайну перевала Дятлова поможет экспертиза уголовного дела

По его мнению, сейчас необходимо выяснить, является ли оно подлинным
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Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Фото: Фонд памяти группы ДятловаЗимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Фото: Фонд памяти группы Дятлова
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Журналист из Похвистнева считает, что раскрыть тайну перевала Дятлова поможет экспертиза уголовного дела. Редактор "Похвистнево-информ" Александр Митрофанов считает, что такие действия дадут понять, есть ли в этой ситуации гостайна и было ли какое-то участие государства в трагедии.

- У нас имеется два тома уголовного дела без номера о гибели туристов УПИ. Чтобы понять, подлинное оно или нет, а также подвергалось оно изменению или нет, для этого и существует технико-криминалистическая экспертиза, - отмечает он.

Как считает Александр Митрофанов, который уже не первый год занимается поисками своей версии гибели дятловцев и даже снял об этом документальный фильм, эксперты смогут ответить на важные вопросы, понять, каким способом и когда изготавливали документ и был ли он сделан в один прием или в разное время сюда добавлялись фрагменты.

Напомним, что зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, которые ушли в поход под руководством Игоря Дятлова. До сих по в истории их трагической гибели не поставили точку. Журналисты "Комсомолки" с "Первым Каналом" побывали на месте трагической гибели походников.

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Первый канал и «Комсомольская правда» раскрывают тайну трагедии в далеком 1959 году... (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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