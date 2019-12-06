Задержание руководящих сотрудников ПТС в Самаре обернулось возбуждением уголовного дела

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-06T15:49:27+03:00

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В Самаре завели уголовное дело на двоих высокопоставленных сотрудников АО «Предприятие тепловых сетей»: исполнительного директора и начальника первого сетевого района. На минувшей неделе их задержали по подозрению в коррупционном преступлении.

- По версии следствия, в ноябре 2019 года начальник первого сетевого района, действуя в сговоре с исполнительным директором ПТС, незаконно получил от инженера ООО 70 тысяч рублей от общей суммы 150 тысяч рублей за подключение к теплу жилого дома до согласования работ и заключения договора. После получения денег он был задержан сотрудниками ФСБ и службой безопасности ПАО «Т Плюс», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Уголовное дело возбудили по статье «Коммерческий подкуп». Сейчас его расследование продолжается. Напомним, что заподозренных в коррупции сотрудников ПТС уже отстранили от занимаемых должностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU