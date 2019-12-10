Самарский океанариум планируют открыть для посетителей уже 20 декабря

СЕГОДНЯ 20:00 2019-12-10T20:00:38+03:00

Сейчас в ТЦ "Московский", где он располагается, сотрудники наводят лоск на помещения и готовят питомцев ко встрече с посетителями

Изменить размер текста: A A

20 декабря в Самаре планируют открыть самый большой в Поволжье океанариум. Располагается он в ТЦ "Московский" и занимает площадь в 2,5 тысячи квадратных метров.

Сейчас там заполняют аквариумы питомцами и наводят последний лоск на помещения, по которым предстоит ходить посетителям.

Ожидается, в океанариуме поселятся более четырех тысяч видов животных, в том числе пингвины из Германии, акулы из Москвы, редчайшие розовые рыбы араваны, барракуды, мурены, черепахи, крокодилы - всех и не перечислить.

Сколько будет стоить входной билет, официально пока не сообщают - но посещение аналогичного океанариума в Казани стоит 500 рублей для детей и 700 - для взрослых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Океанариум в Самаре в ТЦ "Московский": цена билета, дата открытия, как будет работать

Корреспонденты "КП-Самара" узнали, когда откроется самый большой в Поволжье океанариум, где он будет находиться, во сколько обойдется билет (подробности)

Ждут пингвинов из Германии и столичных акул: океанариум в ТЦ «Московский» должен открыться уже до Нового года

Строители рассказали, когда откроется океанариум в Самаре и каких рыб и животных смогут там увидеть горожане (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU