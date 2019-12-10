2019-12-10T20:00:38+03:00
Общество

Самарский океанариум планируют открыть для посетителей уже 20 декабря

Сейчас в ТЦ "Московский", где он располагается, сотрудники наводят лоск на помещения и готовят питомцев ко встрече с посетителями
Александра БУДАЕВА
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Фото океанариумказань.рфФото океанариумказань.рф
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20 декабря в Самаре планируют открыть самый большой в Поволжье океанариум. Располагается он в ТЦ "Московский" и занимает площадь в 2,5 тысячи квадратных метров.

Сейчас там заполняют аквариумы питомцами и наводят последний лоск на помещения, по которым предстоит ходить посетителям.

Ожидается, в океанариуме поселятся более четырех тысяч видов животных, в том числе пингвины из Германии, акулы из Москвы, редчайшие розовые рыбы араваны, барракуды, мурены, черепахи, крокодилы - всех и не перечислить.

Сколько будет стоить входной билет, официально пока не сообщают - но посещение аналогичного океанариума в Казани стоит 500 рублей для детей и 700 - для взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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