Самарский океанариум планируют открыть для посетителей уже 20 декабря
20 декабря в Самаре планируют открыть самый большой в Поволжье океанариум. Располагается он в ТЦ "Московский" и занимает площадь в 2,5 тысячи квадратных метров.
Сейчас там заполняют аквариумы питомцами и наводят последний лоск на помещения, по которым предстоит ходить посетителям.
Ожидается, в океанариуме поселятся более четырех тысяч видов животных, в том числе пингвины из Германии, акулы из Москвы, редчайшие розовые рыбы араваны, барракуды, мурены, черепахи, крокодилы - всех и не перечислить.
Сколько будет стоить входной билет, официально пока не сообщают - но посещение аналогичного океанариума в Казани стоит 500 рублей для детей и 700 - для взрослых.
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ИСТОЧНИК KP.RU