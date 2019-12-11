В Самаре изменят режим работы проблемных светофоров на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-11T17:00:52+03:00

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В Самаре изменят режим работы новых светофоров на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Их установили только в начале декабря, но они уже стали причинами многих жалоб. В частности, возмущение автомобилистов вызвал слишком короткий режим действия зеленого сигнала — всего 10 секунд.

- Во вторник, 10 декабря, было проведено совещание с участием сотрудников ГИБДД, на котором были озвучены предложения по корректировке цикла за счет уменьшения длительности фаз. Подрядчик должен будет провести соответствующие работы в течение недели, - сообщили в твиттере представители департамента транспорта Самары.

Также чиновники отметили, что если данные изменения не помогут, то вопрос с работой светофора будет рассмотрен повторно. Правда, в следующий раз на заседание позовут не только сотрудников ГИБДД, но и представителей трамвайно-троллейбусного управления и департамента городского хозяйства и экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU