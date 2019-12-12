В Самарской области ревнивец ответит перед судом за убийство беременной жены

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-12T13:21:50+03:00

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В Самарской области скоро начнут судить 31-летнего жителя Красноярского района. Мужчину обвиняют в убийстве жены, которая на тот момент была беременна. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- Все произошло 25 ноября 2018 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил беременную супругу ножом в область грудной клетки и шеи, после чего женщина скончалась. По версии следствия, на такой шаг обвиняемого толкнула ревность, - рассказали следователи.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в Самарский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU