В Самаре игровой клуб на улице Авроры маскировался под пункт приема пожертвований
В Самаре нашли еще два подпольных игровых клуба: один под видом пункта приема и выдачи пожертвований работал на улице Авроры, 209 к1 в Октябрьском районе, а второй — на улице Победа, 93 в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Так, в первом помещении стражи порядка нашли и забрали 6 системных плат с компьютерным оборудованием, 24 монитора и документы. Во втором игровом салоне прокуроры и полицейские изъяли 18 компьютеров со специальными программами.
Сейчас правоохранители проводят по обоим случаям проверки. Они выясняют, кто организовал подпольные клубы и проводил там игры.
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ИСТОЧНИК KP.RU