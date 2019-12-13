2019-12-13T14:20:17+03:00
Происшествия

В Самаре игровой клуб на улице Авроры маскировался под пункт приема пожертвований

Стражи порядка нашли в заведении несколько компьютеров с доступом к азартным играм
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: прокуратура Советского районаФото: прокуратура Советского района
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В Самаре нашли еще два подпольных игровых клуба: один под видом пункта приема и выдачи пожертвований работал на улице Авроры, 209 к1 в Октябрьском районе, а второй — на улице Победа, 93 в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Так, в первом помещении стражи порядка нашли и забрали 6 системных плат с компьютерным оборудованием, 24 монитора и документы. Во втором игровом салоне прокуроры и полицейские изъяли 18 компьютеров со специальными программами.

Сейчас правоохранители проводят по обоим случаям проверки. Они выясняют, кто организовал подпольные клубы и проводил там игры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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