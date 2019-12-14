Больше всех будут платить жители Самары: в 2020 году в регионе увеличат тарифы на ЖКХ

СЕГОДНЯ 21:17 2019-12-14T21:17:41+03:00

Для 160 тысяч жителей Самары плата за ЖКХ в 2020 году увеличится почти на 50 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области утвердили предельные (максимальные) индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2020 год. Больше платить за ЖКХ жителям региона придется с 1 июля. Об этом говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте областного правительства.

Каждому городу и району установили свои предельные индексы. В Самаре он составит 6,8%, в Октябрьске, Похвистневе и Сызрани — 5,6%, в Жигулевске — 4,6%, в Кинеле — 4,4%, в Чапаевске — 4%, а в Тольятти и Новокуйбышевске — 3,8%.

В Самаре предельный индекс устанавливается в связи с реализацией концессионного соглашения с «Самарскими коммунальными системами» и инвестиционной программы «Предприятия тепловых сетей» до 2023 года. Предельный индекс в 6,8% будет установлен для 160193 жителей 2232 многоквартирных домов в Самаре. Для них платежи за «коммуналку» увеличатся на 49,51 рублей. Индекс от 5,62% до 6,79% установят для 802291 жителя 4391 многогвартирного дома. С июля 2020 года они станут платить за ЖКХ на 36,84 рубля больше. Индекс от 3,65% до 5,58% сложится для 193616 самарцев, которые проживают в 12995 многоквартирных и в 30364 частных домах. Их платежки вырастут на 30,37 рублей. Самый маленький индекс — 3,6% — установят для 544 жителей 29 многоквартирных домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU