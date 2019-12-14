2019-12-14T21:17:41+03:00
Общество

Больше всех будут платить жители Самары: в 2020 году в регионе увеличат тарифы на ЖКХ

Предельный индекс изменения платы за «коммуналку» установили в размере 6,8%
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Для 160 тысяч жителей Самары плата за ЖКХ в 2020 году увеличится почти на 50 рублейДля 160 тысяч жителей Самары плата за ЖКХ в 2020 году увеличится почти на 50 рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области утвердили предельные (максимальные) индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2020 год. Больше платить за ЖКХ жителям региона придется с 1 июля. Об этом говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте областного правительства.

Каждому городу и району установили свои предельные индексы. В Самаре он составит 6,8%, в Октябрьске, Похвистневе и Сызрани — 5,6%, в Жигулевске — 4,6%, в Кинеле — 4,4%, в Чапаевске — 4%, а в Тольятти и Новокуйбышевске — 3,8%.

В Самаре предельный индекс устанавливается в связи с реализацией концессионного соглашения с «Самарскими коммунальными системами» и инвестиционной программы «Предприятия тепловых сетей» до 2023 года. Предельный индекс в 6,8% будет установлен для 160193 жителей 2232 многоквартирных домов в Самаре. Для них платежи за «коммуналку» увеличатся на 49,51 рублей. Индекс от 5,62% до 6,79% установят для 802291 жителя 4391 многогвартирного дома. С июля 2020 года они станут платить за ЖКХ на 36,84 рубля больше. Индекс от 3,65% до 5,58% сложится для 193616 самарцев, которые проживают в 12995 многоквартирных и в 30364 частных домах. Их платежки вырастут на 30,37 рублей. Самый маленький индекс — 3,6% — установят для 544 жителей 29 многоквартирных домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутаты думы Самары предложили губернатору увеличить в 2020 году тарифы на ЖКХ на 6,8%

При этом правительство РФ рекомендовало региону установить совсем другой индекс (подробности)

В Самарской области установили новые тарифы на электроэнергию на 2020 год

Платить по-новому за свет придется с 1 июля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скоро появится и Wi-Fi: в самарском парке Дружбы открыли каток и прокат коньков
Больше всех будут платить жители Самары: в 2020 году в регионе увеличат тарифы на ЖКХ
В Рождественской воложке пришлось вызволять из ледяного плена «Омик» с пассажирами
«Крылья Советов» ищут владельцев забытых на стадионе «Самара Арена» вещей
В Тольятти в 2020 году начнут работать три новых автобусных и троллейбусных маршрута
Передается через постель и рукопожатия: в Сызрани отметили рост заболеваемости чесоткой
На Обводной дороге Самары водитель грузовика не пропустил минивэн и отправил 3 человек в больницу
В Самаре прокуроры нашли 57 сайтов по продаже нелегальных овощей и фруктов
Похитителем детской качалки на пружине из сквера в Сызрани оказался 8-летний школьник
Машина полностью выгорела: в Тольятти «Рено» вылетел в кювет и ударился об дерево
«Объект сложный, но мы справимся»: строители рассказали об уникальных особенностях моста через Волгу у Климовки
В селе под Тольятти пьяный парень на ВАЗе задавил шедшую по краю дороги девушку
Появились фото с места столкновения Opel и «КамАЗа» под Кинелем с двумя погибшими
ХК ЦСК ВВС всухую проиграл «Ижстали» в матче ВХЛ
Строительство детсада на 215 мест в Волгаре: работы завершены на 80%
Баскетбольная «Самара» на домашнем паркете разгромила екатеринбургский «Уралмаш»
На трассе в Самарской области Opel залетел под «КамАЗ»: погибли два человека