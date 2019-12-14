Скоро появится и Wi-Fi: в самарском парке Дружбы открыли каток и прокат коньков

СЕГОДНЯ 22:01 2019-12-14T22:01:02+03:00

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В субботу, 14 декабря, в Самаре стартовал сезон массовых катаний на льду. Одним из первых открылся каток в парке Дружбы. Его площадь составляет 2,4 тысячи кв.м.

- На ледовой площадке в парке Дружбы создана яркая подсветка, установлен елочный комплекс, работает пункт проката коньков и организовано горячее питание. Взрослые коньки там можно взять на прокат за 200 рублей, коньки для школьников и студентов — за 150 рублей, для детей — 100 рублей, для пенсионеров и инвалидов — 50 рублей, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

В воскресенье, 15 декабря, катки, пункты проката и заточки катков откроются в парке имени Юрия Гагарина и в парке 50-летия Октября, а на следующей неделе — в парке Победы. 21 декабря всех желающих зовут на новогодний праздник в парк Дружбы, 22 декабря — в парк Победы, а 28 декабря — в парк Гагарина.

Добавим, что на следующей неделе в парке Дружбы появится бесплатный Wi-Fi. Ранее доступом в интернет обеспечили посетителей парков Гагарина и Победы, а в начале следующего года бесплатный выход во всемирную сеть получат гости парка 50-летия Октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU