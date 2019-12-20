В Самаре введут льготы в новом транспорте до «Кошелев-Парка» и Южного города

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-20T10:42:28+03:00

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В новом транспорте, который свяжет «Кошелев-Парк» и Южный город с Самарой, будут действовать льготы. Правда, произойдет это после введения этих микрорайонов в состав городского округа. Об этом в твиттере сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

- «Кошелев-Парк» и Южный город еще не включены в состав г.о. Самара. После включения маршруты, соединяющие их с Самарой, перейдут в разряд муниципальных. Тогда на них начнут действовать льготы по проезду, - отметили в минтрансе.

Напомним, ранее ведомство провело конкурс по определению перевозчиков на маршруты «микрорайон «Кошелев-Парк» - «Самара Арена» и «Губернский рынок» - Южный город». Первый получит номер 299, его будет обслуживать ООО «РУС-АВТО», а второй — номер 108. Перевозкой пассажиров на нем займется МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

ИСТОЧНИК KP.RU