2019-12-20T10:42:28+03:00
Общество

В Самаре введут льготы в новом транспорте до «Кошелев-Парка» и Южного города

Действовать они начнут после включения микрорайонов в состав городского округа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Перевозчиков на новые маршруты уже нашлиПеревозчиков на новые маршруты уже нашлиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В новом транспорте, который свяжет «Кошелев-Парк» и Южный город с Самарой, будут действовать льготы. Правда, произойдет это после введения этих микрорайонов в состав городского округа. Об этом в твиттере сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

- «Кошелев-Парк» и Южный город еще не включены в состав г.о. Самара. После включения маршруты, соединяющие их с Самарой, перейдут в разряд муниципальных. Тогда на них начнут действовать льготы по проезду, - отметили в минтрансе.

Напомним, ранее ведомство провело конкурс по определению перевозчиков на маршруты «микрорайон «Кошелев-Парк» - «Самара Арена» и «Губернский рынок» - Южный город». Первый получит номер 299, его будет обслуживать ООО «РУС-АВТО», а второй — номер 108. Перевозкой пассажиров на нем займется МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

ИСТОЧНИК KP.RU

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