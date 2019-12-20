57 тысяч самарцев не смогут вылететь за границу на новый год

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-20T14:16:44+03:00

Сегодня по всей России проходит акция "Узнай о своих долгах" Фото: Служба судебных приставов

Судебные приставы советуют проверить свою фамилию на наличие долгов уже сейчас, иначе будет поздно

Изменить размер текста: A A

Сегодня по всей России проходит акция «Узнай о своих долгах». В вузах, торговых центрах, на предприятиях, железнодорожных и автовокзалах прохожим предлагают проверить себя по базе судебных приставов на наличие долгов.

- Всего с начала года запрет на выезд за границу был оформлен для 122 тысяч человек, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» заместитель руководителя УФССП по Самарской области – заместитель главного судебного пристава Самарской области Марина Волкова. – К 1 декабря ограничены в правах на выезд – 57 тысяч человек, около 7 тысяч человек из них – это должники по алиментам.

Приставы советуют проверять себя по базам на предмет задолженностей за 2-3 недели до отъезда. Причем именно по базе данных приставов – там информация обновляется более оперативно, чем на Госуслугах.

Заместитель главного судебного пристава Самарской области Марина ВолковаФото: Служба судебных приставов

Если долги обнаружатся в день отъезда, то, увы, отпуск придется отменить – пока деньги дойдут, пока пристав официально отменит запрет, пройдет какое-то время, самолет улетит, а поезд уедет.

Всего с начала года судебные приставы в Самарской области взыскали с должников около 60 млрд рублей, из них 2 млрд рублей – это налоги, 131 млн рублей – алименты.

В этом году в регионе впервые появился «Дорожный судебный пристав»: чудо-аппарат позволяет выявлять на дорогах машины, которые принадлежат должникам. Если владелец автомобиля не может расплатиться по счетам, то машины отправляют на штрафстоянку. С начала года приставы провели 13 рейдов вместе с сотрудниками ГИБДД и «чудо-приставом», по итогам которых взыскали жителей Самары и Тольятти 12 млн рублей, плюс арестовали 244 машины стоимостью 61 млн рублей.

Есть ли у вас долги, лучше узнавать недели за 2-3 до отпускаФото: Служба судебных приставов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Дорожный пристав" и ГИБДД оставили без машин 50 жителей Самары

Автомобили отправили на штрафстоянки и вернут владельцам после погашения долгов (подробности)

Судебные приставы заставили жительницу Самары пустить бывшего супруга в квартиру

Женщина после развода коварно сменила замки на входной двери (подробности)

В Самаре пристав спас из горящей иномарки собаку

Автомобиль загорелся возле здания Арбитражного суда (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU