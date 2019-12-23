2019-12-23T13:59:52+03:00
Общество

Пассажиров из центра Самары в Южный город будут возить на электробусах

Новый маршрут будет обслуживать МП «Трамвайно-троллейбусное управление»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новый электротранспорт привезут в Самару из Беларуси / Фото: bkm.byНовый электротранспорт привезут в Самару из Беларуси / Фото: bkm.by
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Перевозчики, которые теперь будут обслуживать два новых маршрута, отчитались о наличии у них необходимых транспортных средствах. Речь идет о транспортном сообщении между Самарой и микрорайонами «Кошелев-Парк» и Южный город.

Согласно документам на сайте областного минтранса, компания «РУС-АВТО», которая возьмет на себя обслуживание маршрута № 299 «Самара Арена» - «Кошелев-Парк», будет выпускать в рейсы один автобус ПАЗ и две «Газели». Что касается МП «Трамвайно-троллейбусное управление», которое будет возить пассажиров от Губернского рынка до Южного города, то оно намерено эксплуатировать электробус Е420 производства Республики Беларусь.

Напомним, что пока два этих маршрута будут межмуниципальными, но после того, как «Кошелев-Парк» и Южный город войдут в состав городского округа Самара, они приобретут статус муниципального транспорта. Также там обещают ввести льготы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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