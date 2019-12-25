Дачу со слонами в Самаре могут преобразить в центр молодых художников и архитекторов

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-25T11:28:59+03:00

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Дом купца Головкина, который самарцы привыкли называть дачей со слонами, могут передать Самарскому государственному техническому университету. Об этом в твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Сейчас прорабатываем возможность передачи вузу знаменитой дачи Головкина со слонами. Хотим разместить здесь центр молодых художников и архитекторов. Уникальный памятник архитектуры нуждается в наполнении его новыми смыслами и жизнью, - поделился народный избранник.

Напомним, что дача Головкина была построена на берегу реки Волги в Самаре в начале ХХ века. Последние несколько лет здание пустовало. В октябре прошлого года в доме провели шумную закрытую вечеринку, а в ноябре там прорвало трубы и здание до конца года закрыли на ремонт. В дальнейшем власти поручили архитекторам разработать концепцию возрождения дачи со слонами. В мае 2019 года поступили предложения обустроить в здании музей и благоустроить прилегающую территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU