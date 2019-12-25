В Тольятти задержали первого подозреваемого в поставке гнилого мяса в школы и детские сады

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-25T12:24:08+03:00

Следователи продолжают разбираться в деле о поставке тухлого мяса в детские учреждения региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина занимался реализацией товара по доверенности от двух ООО

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В Тольятти задержали подозреваемого по делу о гнилом мясе, которое поставлялось в школы и детские сады. Проверку на качество не прошел товар ООО «Мясной провиант» и ООО «Мясная продукция». Как выяснили следователи, испорченное мясо в детские учреждения поставлял 38-летний мужчина.

- Подозреваемый занимался реализацией некачественной мясной продукции в учреждения Самарской области по доверенности от указанных выше ООО. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья детей». Проверка показала, что из 230 образцов мяса, которое две фирмы поставили в детские сады и школы, в 18 содержались бактерии, которые могут нанести вред человеку. Некачественную продукцию поставляли в детские учреждения Сызранского, Елховского, Похвистневского, Борского, Сергиевского, Большеглушицкого Шенталинского, Красноярского районов и Тольятти. Сейчас правоохранители проводят необходимые криминалистические экспертизы и проверяют других сотрудников ООО на причастность к преступлению.

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ИСТОЧНИК KP.RU