2019-12-25T12:24:08+03:00
Происшествия

В Тольятти задержали первого подозреваемого в поставке гнилого мяса в школы и детские сады

Мужчина занимался реализацией товара по доверенности от двух ООО
Анастасия ФИЛАТОВА
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Следователи продолжают разбираться в деле о поставке тухлого мяса в детские учреждения регионаСледователи продолжают разбираться в деле о поставке тухлого мяса в детские учреждения регионаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти задержали подозреваемого по делу о гнилом мясе, которое поставлялось в школы и детские сады. Проверку на качество не прошел товар ООО «Мясной провиант» и ООО «Мясная продукция». Как выяснили следователи, испорченное мясо в детские учреждения поставлял 38-летний мужчина.

- Подозреваемый занимался реализацией некачественной мясной продукции в учреждения Самарской области по доверенности от указанных выше ООО. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья детей». Проверка показала, что из 230 образцов мяса, которое две фирмы поставили в детские сады и школы, в 18 содержались бактерии, которые могут нанести вред человеку. Некачественную продукцию поставляли в детские учреждения Сызранского, Елховского, Похвистневского, Борского, Сергиевского, Большеглушицкого Шенталинского, Красноярского районов и Тольятти. Сейчас правоохранители проводят необходимые криминалистические экспертизы и проверяют других сотрудников ООО на причастность к преступлению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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