2019-12-26T09:28:51+03:00
Общество

В самарском минтрансе рассказали, почему в Южный город не пустят троллейбусы

В скором времени из Самары в микрорайон начнет ходить электробус
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запуск троллейбуса в Южный город чиновники считают экономически невыгоднымЗапуск троллейбуса в Южный город чиновники считают экономически невыгоднымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Южного города вновь озаботились транспортным сообщением между своим микрорайоном и Самарой. Они предложили чиновникам запустить современные газодизельные автобусы или троллейбусы, усомнившись в бесперебойной работе электробусов, которые должны скоро выйти на маршрут. Однако в минтрансе идею самарцев с запуском троллейбусов не поддержали - невыгодно.

- Для запуска троллейбусов требуется строительство и содержание соответствующей инфраструктуры на всем протяжении маршрута. Это делает организацию троллейбусного сообщения с Южным городом финансово затратным мероприятием, и, соответственно, экономическая выгода по сравнению с запуском электробуса фактически отсутствует, - отметили в твиттере представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Напомним, что электробусы хотят пустить от Губернского рынка до Южного города. Протяженность маршрута № 108 составит почти 20 км. Обслуживать его будет МП "Трамвайно-троллейбусное управление".

ИСТОЧНИК KP.RU

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