В самарском минтрансе рассказали, почему в Южный город не пустят троллейбусы
Жители Южного города вновь озаботились транспортным сообщением между своим микрорайоном и Самарой. Они предложили чиновникам запустить современные газодизельные автобусы или троллейбусы, усомнившись в бесперебойной работе электробусов, которые должны скоро выйти на маршрут. Однако в минтрансе идею самарцев с запуском троллейбусов не поддержали - невыгодно.
- Для запуска троллейбусов требуется строительство и содержание соответствующей инфраструктуры на всем протяжении маршрута. Это делает организацию троллейбусного сообщения с Южным городом финансово затратным мероприятием, и, соответственно, экономическая выгода по сравнению с запуском электробуса фактически отсутствует, - отметили в твиттере представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Напомним, что электробусы хотят пустить от Губернского рынка до Южного города. Протяженность маршрута № 108 составит почти 20 км. Обслуживать его будет МП "Трамвайно-троллейбусное управление".
ИСТОЧНИК KP.RU