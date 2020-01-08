На Фрунзенском мосту нашли и заварили "прыгающие люки"

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:20:03+03:00

Специалисты временно заварили все люки на объекте, чтобы выяснить, не опасны ли они для водителей

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Представитель подрядчика по тестовой эксплуатации Фрунзенского моста в Самаре, заместитель руководителя проекта ООО СК "Мосты и тоннели" Рудольф Сабреков рассказал, как сейчас работает объект. Напомним, что 31 декабря проезд там наконец-то открыли.

- Сейчас мост эксплуатируется по так называемой схеме А8, которая подразумевает временное ограничение проезда для большегрузов и общественного транспорта. При этом ведется круглосуточный мониторинг технических параметров, на мостовом переходе установлено несколько десятков датчиков, и это не какая то временная работа, это навсегда, - объяснил Сабреков.

По словам специалиста, все основные технические работы были завершены еще в 2019 году. Между тем 2 января 2020 года на мосту едва не произошло ДТП из-за вылетевшей под колесами авто крышки люка. Рудольф дал пояснения и по этому поводу:

- После выявления "прыгающих люков" было принято решение до окончательного выяснения причин заварить все установленные крышки люков, чтобы ситуация не повторилась и движение было безопасным.

В ближайшие дни в областную столице прибудут представители завода-изготовителя этих люков из Казани. Выяснять причины неполадок самарские строители будут совместно с ними. Не исключено, что есть проблемы с качеством литья.

- Сами люки прошли визуальный входной контроль, имеются необходимые сертификаты и установлены они в соответствии с проектом. Всего их на мосту 84 штуки, "прыгало" при проезде автомобилей только 3, но в целях безопасности временно заварить решили все. Если выяснится, что проблема в качестве этих люков, будем настаивать на полной замене всех изделий, - добавил Рудольф Сабреков.

Напомним, что окончательно Фрунзенский мост планируют ввести в эксплуатацию в марте 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU