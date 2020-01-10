В Самарской области назначили нового руководителя департамента туризма

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:30:21+03:00

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Для департамента туризма Самарской области подыскали нового руководителя. Он приехал в губернию из соседнего региона — республики Татарстан. Пост занял бывший заместитель председателя государственного комитета Татарстана по туризму Артур Абдрашитов. Об этом он сам сообщил в фейсбуке. По словам чиновника, в четверг, 9 января, у него прошел первый рабочий день на новом месте.

Артуру Абдрашитову 30 лет. Он родился в Казани и окончил там государственный университет культуры и искусств. Также он прошел обучение в Российском государственном университете туризма и сервиса и Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ. В сфере туризма Артур Абдрашитов работает с 2008 года: сначала в музее «Остров-град Свияжск», а потом в правительстве республики Татарстан. С 2016 по 2019 год он занимал пост зампредседателя госкомитета Татарстана по туризму, а с февраля 2019 года — должность руководителя Центра туристских стратегий и проектного управления Удмуртии.

Напомним, что пост главы департамента туризма Самарской области освободился в апреле 2019 года. Михаил Мальцев ушел по собственному желанию. В дальнейшем он устроился на работу в гостиницу. В последнее время обязанности руководителя ведомства исполняла Аксана Чтецова.

ИСТОЧНИК KP.RU