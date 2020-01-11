2020-01-11T13:50:55+03:00
Общество

Ждут новоселья 16-й год: дольщики ЖК «Димитрова, 74а» вышли на каток перед Белым домом в Самаре

Дольщики встали на коньки, чтобы привлечь внимание чиновников к своей проблеме
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дольщики ЖК "Димитрова, 74а" прокатились на коньках под окнами здания областного правительстваДольщики ЖК "Димитрова, 74а" прокатились на коньках под окнами здания областного правительстваФото: Instagram.com
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Каток на площади Славы в Самаре продолжает притягивать десятки горожан. В субботу, 11 января, опробовать лед пришли и дольщики ЖК «Димитрова, 74а». Они создали свой спортивный клуб и прокатились на коньках под окнами здания областного правительства. Себе на спины, а также на спины своих детей дольщики прикрепили специальные таблички, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме.

- Дмитрий Азаров, мы воспользовались вашим приглашением посетить каток на площади Славы. Ждем от вас приглашение нашего клуба к вам в гости на прием или же выходите покататься с нами, чтобы рассказать нашим детям, когда мы станем новоселами, - написали дольщики в инстаграме.

Напомним, что дольщики ЖК «Димитрова, 74а» ждут свои квартиры уже около 16 лет. Дом начали строить еще в 2004 году. Занималась этим компания «Единство». Она должна была возвести четыре десятиэтажные секции, но через два года после начала строительства компания остановила работы. В 2011 году директора «Единства» осудили за злоупотребление полномочиями. В дальнейшем дольщики объединились и создали Ассоциацию. Был разработан новый проект и на месте так и не построенных домов начали возводить три 16-этажные секции. Ранее сообщалось, что дом достроят к концу лета 2019 года, но в мае прошлого года работы встали. С того момента строительство на объекте не ведется.

В декабре в правительстве прошло заседание межведомственной комиссии, где стало известно, что в 2020 году в регионе достроят 6 проблемных долевок, вот только ЖК «Димитрова, 74а» в этом списке не оказалось. Судьба объекта неизвестна. Дольщики уже отчаялись дождаться своих квартир, поэтому и решили устроить такую необычную акцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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